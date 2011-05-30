Германия отказывается от атомной энергии

В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году, передает Радиол «Свобода».

Решение принято в результате широкой общественной дискуссии о безопасности ядерной энергетики. Дебаты вспыхнули после произошедших в марте в Японии землетрясения и цунами, приведших к повреждению нескольких реакторов АЭС "Фукусима-Дайичи" и значительной утечке радиации.

Сообщается, что правительство Германии не будет возобновлять работу восьми реакторов, отключенных в марте. Еще шесть реакторов будут отключены к 2021 году. Последние три новейших реактора остановятся в 2022 году.