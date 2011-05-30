Ходорковский будет просить об условно-досрочном освобождении

Бывший глава ЮКОСа Михаил ХОДОРКОВСКИЙ намерен добиваться условно-досрочного освобождения (УДО).

Как передает радио «Свобода», эту информацию подтвердил сегодня информационным агентствам адвокат М.ХОДОРКОВСКОГО Вадим КЛЮВГАНТ.

Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об УДО, не признавая при этом своей вины.

Ранее, отвечая на письменные вопросы тележурналистов, М.ХОДОРКОВСКИЙ заявил о намерении подать соответствующее ходатайство.

Как сообщалось, бывшие руководители ЮКОСа - Михаил ХОДОРКОВСКИЙ и Платон ЛЕБЕДЕВ - отбывают наказание по обвинениям в хищении нефти и отмывании выручки. Они должны выйти на свободу в 2016 году. Оба не признают своей вины.