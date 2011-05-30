Беспорядки в Белграде: пострадали почти 40 человек

В Белграде во время беспорядков, начавшихся вчера вечером по окончании митинга в поддержку арестованного несколькими днями раньше экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко МЛАДИЧА, пострадали 36 человек.

Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица ДАЧИЧ, передает РИА «Новости».

За медицинской помощью обратились 26 полицейских и 10 гражданских лиц. В основном они получили легкие повреждения. Задержаны были 111 человек, 37 из них несовершеннолетние.

Хулиганы разбили пять автомобилей полиции и шесть витрин и киосков.

В акции протеста против ареста генерала участвовали в центре Белграда около 10 тыс. человек. За безопасностью в городе следили три тысячи полицейских. Митинг организовала оппозиционная Сербская радикальная партия, которая также выделила несколько сотен человек для обеспечения порядка.

Поначалу акция протекала мирно. Столкновения начались примерно через полтора часа после начала протеста вопреки призывам организаторов провести его мирно. Группы молодых людей попытались выйти на соседние улицы, где расположены посольства ряда западных стран и Турции, но были блокированы полицией. В стражей правопорядка полетели камни, бутылки и петарды.

Для разгона толпы полиция применила дубинки.

Глава МВД Дачич возложил ответственность за столкновения на организаторов, потому что "повторилась ситуация, когда экстремистские группировки от крайне правых до фанатов-хулиганов, проникают на большой митинг и провоцируют беспорядки, в то время как полиции крайне сложно отделить их от остальных протестующих".

Заместитель председателя Сербской радикальной партии Драган Тодорович в интервью СМИ дистанцировался от устроителей беспорядков, возложив ответственность на радикально настроенных хулиганов, которые, по его словам, пришли на митинг специально с целью провокаций и к партии отношения не имеют. Он также заявил, что полицейские действовали непрофессионально, и МВД допустило беспорядки "по политическим мотивам".

Р.МЛАДИЧ, арестованный 19 мая, находится в Специальном суде в Белграде, где ожидает экстрадиции в Гаагу. Воскресный протест радикалов и примкнувших к ним групп граждан стал самым массовым со дня ареста генерала.

Р.МЛАДИЧ - популярная фигура в патриотических и националистических кругах Сербии, которые настаивают, что в боснийском конфликте он защищал интересы сербов и что, выдав его трибуналу в Гааге, нынешнее правительство страны совершит предательство.

Р.МЛАДИЧ командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине в ходе конфликта 1992-1995 годов. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге обвиняет Р.МЛАДИЧА в преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в связи с этническими чисткам в БиГ, а также в терроре против мирного населения во время осады боснийской столицы Сараево, захвате заложников из числа персонала ООН и геноциде мусульманского населения города Сребреница в июле 1995 года.