Михалков и без мигалки ездит по встречной: Ну а что тут такого-то?

Кинорежиссер Никита Михалков, лишенный права пользоваться автомобильным спецсигналом после ухода из Общественного совета Министерства обороны РФ, не пожелал отказываться от привычного стиля езды. Активист движения по борьбе с VIP-нарушителями снял на видео, как кинематографист нарушает правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу. Сам режиссер отказался извиняться в связи с инцидентом, а объяснил журналистам, что "только так и ездит".

Инцидент произошел в минувшую субботу в Москве, на Садовом кольце, примерно в 18:00, рассказывает свидетель в блоге общества "Синих ведерок". Михалков, после снятия мигалки торжественно обещавший ездить по правилам, лично сидел за рулем своего джипа Range Rover, теперь уже не оборудованного мигалкой.

"2 раза пересек двойную сплошную, - описал стиль вождения кинорежиссера блоггер, который выложил в сеть "видеокомпромат. - ДВА раза. При этом после первого раза долго ехал в общем потоке, видимо, видел, что я снимаю, но потом не вытерпел. Даже поворотник включил, уважуха. При этом самое интересное - Михалков лично сидел за рулем. Сам. С пассажиром. Но - уже без мигалки".

По словам свидетеля, он подъехал к полицейскому, чтобы доложить о нарушении. Но "уважаемый полицей оформлял честного мотоциклиста, у которого даже номер был". "Нарушение Михалкова он не видел. Это учитывая, что он промчался по пустой встречке", - возмутился блоггер.

Активисты движения "Синие ведерки" позвонили режиссеру под видом гаишников и попытались узнать, отчего такая прыть на дороге. "Я как раз попросил сотрудника ГИБДД, чтобы он помог мне развернуться, и он приостановил движение, так как меня знает, и помог мне развернуться, - поведал Никита Михалков. - Я же не лез на рожон, я попросил, и мне сделали любезность. Ну а что тут такого-то?"

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