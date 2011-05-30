Правительство Израиля в знак протеста собралось в Старом городе

29 мая правительство Израиля провело заседание не в здании парламента, как обычно, а в Башне Давида в Старом Городе, сообщает Радио Свобода. Заседание было посвящено Дню Иерусалима - 1 июня отмечается очередная годовщина объединения города после победы Израиля в Шестидневной войне.

Заседание в Старом городе должно показать отношение израильских властей к заявлению Барака Обамы о возможности раздела столицы Израиля в рамках возвращения к границам 1967 года, сообщает корреспондент.

На заседании, которое было открыто для прессы, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "Израиль сохранит верность Иерусалиму".

На этом же заседании правительство утвердило программу по укреплению экономики Иерусалима, общий бюджет которой составляет свыше 100 миллионов долларов. Планируется увеличение инвестиций в строительство гостиниц и объектов инфраструктуры, развитие технологических и исследовательских центров.