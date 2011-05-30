Сирийские танки вошли в города Растан и Талбисех
02:30, 30 мая 2011Мир
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Правозащитники сообщают о 7 погибших
Число жертв среди мирного населения городов Растан и Талбисех сирийской провинции Хомс, куда в воскресенье были введены армейские подразделения и танки, достигло семи человек, сообщает Франс Пресс со ссылкой на сирийского правозащитника (ранее сообщалось о гибели двух человек).
"Более ста раненых были доставлены в гражданские и военные больницы города Хомс", - заявил правозащитник.
При этом, по словам активистов сопротивления, военные и спецслужбы блокировали города, перекрыли все дороги. Как передает Associated Press, города потеряли связь с внешним миром.
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