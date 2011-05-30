Сирийские танки вошли в города Растан и Талбисех

Число жертв среди мирного населения городов Растан и Талбисех сирийской провинции Хомс, куда в воскресенье были введены армейские подразделения и танки, достигло семи человек, сообщает Франс Пресс со ссылкой на сирийского правозащитника (ранее сообщалось о гибели двух человек).

"Более ста раненых были доставлены в гражданские и военные больницы города Хомс", - заявил правозащитник.

При этом, по словам активистов сопротивления, военные и спецслужбы блокировали города, перекрыли все дороги. Как передает Associated Press, города потеряли связь с внешним миром.