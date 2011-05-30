Ливийские повстанцы просят помочь деньгами

Министр финансов Национального совета Ливии Али Тархуни (Ali Tarhuni) в воскресенье заявил, что не располагает "никакими ресурсами", и попросил международное сообщество оказать противникам Муамара Каддафи финансовую помощь, сообщает Франс Пресс.

"Мы находимся в критической ситуации, наши друзья должны помнить, что мы находимся в состоянии войны... У нас есть храбрые бойцы, но тяжело сражаться с голодным желудком", - заявил Тархуни, добавив, что "все деньги уходят на горючее, электричество, продовольствие и медикаменты".

Тархуни выразил сожаление в связи с тем, что Нацсовет не может воспользоваться замороженными иностранными счетами Каддафи. "Наши международные финансовые партнеры говорят: да, мы заморозили счета, но они принадлежат Каддафи, а не вам", - цитирует РИА "Новости". Тем не менее Тархуни не сомневается конечной победе: "Мы выиграем войну, это лишь вопрос времени".