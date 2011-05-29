В Европе была одна страна, где брак считался священным

Жители Мальты хотят разводиться как все

Большинство граждан Мальты высказались за легализацию разводов. Таковы предварительные результаты вчерашнего референдума, сообщает Радио “Свобода”. В голосовании приняли участие 72% избирателей. Окончательные результаты референдума будут опубликованы сегодня вечером. Мальта - единственное государство Евросоюза, где невозможно расторгнуть брак. Католическая церковь и правящая националистическая партия выступают против легализации разводов.

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