В Европе была одна страна, где брак считался священным

21:40, 29 мая 2011
Мир
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Жители Мальты хотят разводиться как все

Большинство граждан Мальты высказались за легализацию разводов.

Таковы предварительные результаты вчерашнего референдума, сообщает Радио “Свобода”.

В голосовании приняли участие 72% избирателей. Окончательные результаты референдума будут опубликованы сегодня вечером.

Мальта - единственное государство Евросоюза, где невозможно расторгнуть брак. Католическая церковь и правящая националистическая партия выступают против легализации разводов.

 

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