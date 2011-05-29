Младича доставят в Гаагу в понедельник или во вторник

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко МЛАДИЧ, арестованный в минувший четверг по обвинению в военных преступлениях, может быть доставлен в Гаагу в понедельник или во вторник.

Об этом сообщает сайт французского телеканала TF1 со ссылкой на судью Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Мехмета ГУНИ.

Сейчас Р.МЛАДИЧ содержится в Специальном суде в Белграде. В пятницу сербский суд принял решение о его экстрадиции в Гаагу. В сербской прокуратуре отметили, что о времени экстрадиции не будут сообщать из соображений безопасности.

"МЛАДИЧ может прибыть (в Гаагу) в понедельник или во вторник. В соответствии с международным правом, он предстанет перед судьей немедленно", - сообщил судья.

По его словам, процесс над Р.МЛАДИЧЕМ продлится полтора-два года. Длительность процесса будет зависеть от задержек, которые могут возникнуть, когда сторонам надо будет предоставлять необходимые документы и доказательства.

После ареста Р.МЛАДИЧА в ряде городов Сербии прошли акции протеста. На воскресенье в Белграде запланирована массовая акция протеста Сербской радикальной партии против ареста бывшего командующего армией боснийских сербов. Р.МЛАДИЧ уже обратился к активистам через сына Дарко и адвоката Милоша ШАЛИЧА с просьбой не устраивать беспорядки и "не доводить дело до кровопролития на улицах".

Р.МЛАДИЧ командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине в ходе конфликта 1992-1995 годов. МТБЮ обвиняет его в преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в связи с этническими чистками в БиГ, а также в терроре против мирного населения во время осады боснийской столицы Сараево, захвате заложников из числа персонала ООН и геноциде мусульманского населения города Сребреница в июле 1995 года.