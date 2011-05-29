В Ивано-Франковске отпраздновали День Героев

Сегодня в Ивано-Франковске на Вечевой площади состоялось торжественное вече по случаю празднования Дня Героев.

Как передает корреспондент УНИАН, на здании облгосадминистрации и городского совета вывешены государственные флаги, флагами украшены и площади областного центра.

На вече пришли колонной ветераны ОУН-УПА, пластуны, руководители областного совета и облгосадминистрации, Ивано-Франковского горисполкома, молодежь и общественность.

На трибуне военнослужащие держали государственный флаг, а ветераны УПА - большой портрет проводника ОУН Степана Бандеры.

На вече выступили председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ, заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Роман СТРУТИНСКИЙ, заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил ВЕРЕС, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ, народный депутат от НУ-НС Зиновий ШКУТЯК, председатель Ивано-Франковской облорганизации Конгресса украинских националистов Богдан БОРОВИЧ и другие.

Как отметил А.СЫЧ, нынешний праздник «имеет не только ноту славы и гордости, но и ноту печали по тем героям, которые погибли за независимость Украинского государства».

По его словам, сегодняшняя центральная власть «зачищает все украинское», идет «кириллизация украинского национального пространства» и «наступление на украинство во всех сферах».

Он призвал участников вече создать «украинское защитное наступление на тоталитаризм, которое действует в Украине».

Заместитель председателя облгосадминистрации Р.СТРУТИНСКИЙ назвал нынешний праздник имеющим “особый вес не только для галичан, а для всех украинцев”, поскольку “сегодня чтим всех тех, кто воевал в разные времена за Украинское государство”.

Он призвал присутствующих выполнить завещание этих героев: «построить крепкую и зажиточную Украину».

После вече его участники прошли к Мемориальному скверу на ул. Степана Бандеры, где по героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Украины, священники отслужили панихиду.

В Народном доме «Просвита» состоялся праздничный концерт по случаю 68-й годовщины создания Украинской дивизии «Галичина» и 67-й годовщины боя под Бродами.

Как сообщал УНИАН, председатель Ивано-Франковского облсовета А.СЫЧ подписал распоряжение о праздновании в области Дня Героев 29 мая.