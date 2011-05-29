Стросс-Кану домой принесли резиновую игрушку

Бывшему главе МВФ Доминику Стросс-Кану попытались передать надувную акулу, сообщает Agence France-Presse.

К квартире в Нью-Йорке, где Стросс-Кан находится под домашним арестом, пришел человек и попытался через сотрудника охранной службы передать экс-главе МВФ надувную акулу и связку воздушных шаров. Шары были цветов французского и американского флагов - синие, белые и красные.

Человек, принесший акулу, не представился и не пояснил причину своего поступка. Сотрудники охранной службы передать Стросс-Кану принесенные надувные игрушки отказались.

Доминик Стросс-Кан был арестован в Нью-Йорке 14 мая по обвинению в сексуальных домогательствах к горничной отеля Sofitel.

До 20 мая Стросс-Кан, вскоре после ареста подавший в отставку с поста главы МВФ, находился под стражей, а затем суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

Выйдя из тюрьмы под залог в миллион долларов и финансовые гарантии еще на пять миллионов долларов, Стросс-Кан сначала находился под домашним арестом в квартире в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Однако 26 мая, по просьбе адвокатов, суд разрешил экс-главе МВФ переехать в другие апартаменты в Нью-Йорке.

Предыдущее место жительства, сообщалось тогда, Стросс-Кан был вынужден покинуть после того, как о нем стало известно журналистам. Адрес новой квартиры экс-главы МВФ предполагалось сохранить в тайне.

ТСН