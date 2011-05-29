Завод Fiat оцеплен из-за найденного на территории снаряда

Неразорвавшийся боевой снаряд, предположительно оставшийся со времен бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году, найден у главного входа сербской фабрики автомобилей Fiat в городе Крагуевац за 110 километров от Белграда.

Как передает сербский национальный телеканал RTS, тип снаряда определить пока не удалось. Он был найден во время работ по реконструкции автомобильной парковки. Прилегающая к этому месту территория оцеплена полицией, прибытие команды саперов из Белграда ожидается только в понедельник.

В апреле 1999 года различные объекты фабрики Grupa Zastava (нынешний Fiat) подверглись бомбардировкам сил НАТО, проводивших в Югославии военную операцию. Всего на территорию завода попало более 30 снарядов. Некоторые здания и цеха тогда были полностью уничтожены, от разрывов пострадали и многие жилые дома в городе.