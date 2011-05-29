Участники марша в Варшаве: Марихуана является натуральной и создана Богом

В Варшаве правоохранительные органы задержали 40 участников многотысячного “Марша освобождения конопля”, который прошел в субботу.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным полиции, в акции приняли участие от 5 до 6 тысяч человек.

Участники марша, согласно сообщению на их официальном сайте, добивались легализации легких наркотиков, в частности, марихуаны, разрешения на владение 30 г для собственного пользования и трех растений для выращивания.

“Помните! Марихуана является натуральной и создана Богом. Лишь позже человек создал алкоголь, который сейчас является легальным”, - заявил организатор марша Рафал ГРУДЗИНСКИЙ.

“Марихуана, индийская конопля - это что-то, что нас освобождает. Из-за алкоголя и никотина погибают тысячи людей. Из-за марихуаны такого еще не было”, - считает он.

Организаторы акции на своем сайте отмечают, что Всемирная организация здоровья в 1998 году опубликовала результаты 15-летнего исследования, которое подтверждает безвредность для человеческого организма легких наркотиков.