Празднование победы «Барселоны» в ЛЧ: ранены 89 человек

В Барселоне празднование вчерашней победы футбольного клуба "Барселона" в Лиге чемпионов закончилось вмешательством полиции.

89 человек ранены, в том числе 10 госпитализированы в тяжелом состоянии, 20 человек арестованы, сообщает радио «Свобода».

В праздновании футбольной победы, которое продолжалось всю ночь, участвовало не менее 50 тысяч человек. Часть болельщиков начала переворачивать мусорные контейнеры, бить витрины и бросать бутылки в полицейских, ранив 15 стражей порядка. Отряды полиции по борьбе с массовыми беспорядками применили резиновые пули.

Кроме того, полицейским удалось предотвратить столкновение болельщиков с участниками протеста на площади Каталонии, где с 15 мая круглые сутки митингуют до двух тысяч активистов различных ультралевых группировок, требующих социально-политических изменений в стране.