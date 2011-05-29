Врачи сообщили причину смерти президента Абхазии

Причиной смерти президента Абхазии Сергея Багапша стал рак. Об этом со ссылкой на врачей сообщил официальный представитель абхазской главы государства Кристиан Бжания, передает ТСН.

"Врачи признали, что на легком были злокачественные опухоли, и именно метастазы поразили другие органы. Врачи сейчас признают, что это все же был рак", - сказал он.

Багапш умер рано утром в воскресенье, 29 мая. Сначала причина смерти президента не называлась, но СМИ обращали внимание на то, что Багапш умер после операции на правом легком.

Операция, которую Багапш перенес 21 мая, привела к осложнению: произошел разрыв легкого с развитием правостороннего пневмоторакса. У пациента отказали легкие, а в дальнейшем осложнения распространились и на другие органы.

Тем не менее, как подчеркивает Бжания, после операции Багапш чувствовал себя удовлетворительно и даже вставал с постели. Однако затем ему неожиданно стало хуже, и он потерял сознание.

Сергей Багапш будет похоронен в родовом селе Джгерда Очамчирского района Абхазии. Как рассказали родственники покойного, вероятно, это произойдет в четверг, 2 июня.

В понедельник, 30 мая, в Москве пройдет гражданская панихида, церемония прощания также состоится в абхазской филармонии в Сухуми, но уже в среду, 1 июня.

На момент смерти Багапшу было 62 года.