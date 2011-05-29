Президент Латвии обвинил Сейм во лжи и обслуживании интересов олигархов

Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕР объявил о намерении распустить парламент.

Теперь этот вопрос, по законам страны, выносится на всенародный референдум, сообщает Би-Би-Си.

В.ЗАТЛЕРС заявил об этом вечером 28 мая, выступая в прямом эфире латвийского телевидения и радио с обращением к нации.

Он обвинил депутатов Сейма во лжи и обслуживании интересов олигархов.

Накануне латвийские депутаты отказали Бюро по борьбе с коррупцией в обыске дома депутата Айнарса ШЛЕСЕРСА, которого подозревают в коррупционных сделках.