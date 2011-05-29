В Москве умер президент Абхазии

Президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш скончался в Москве, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

Багапш был прооперирован в Москве в клинической больнице №83 ФМБА России из-за проблем с правым легким.

В средине мая абхазскому лидеру сделали видеоторакоскопическую операцию на правом легком по поводу буллезной эмфиземы, осложнившейся спонтанным разрывом легкого с развитием правостороннего пневмоторакса. После операции в управлении информации при президенте Абхазии сообщали, что его состояние удовлетворительное.

На период операции Багапша обязанности президента Абхазии исполнял вице-президент Александр Анкваба.

Сергею Багапшу было 62 года. Он родился 4 марта 1949 года в Сухуми.