Chevron выиграл тендер на разработку сланцевого газа в Болгарии

Американская нефтегазовая компания Chevron выиграла тендер на разработку сланцевого газа на северо-востоке Болгарии в районе общины Нови-Пазар. Как заявил министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков, американская корпорация победила в конкурсе после того, как предложила болгарскому правительству бонус в 30 млн евро за предоставление лицензии. В чем он заключался, не сообщается. Основным конкурентом Chevron выступала канадская компания BNK.

По предварительным оценкам, запасы сланцевого газа в районе г.Нови-Пазар составляют от 300 млрд до 1 трлн кубометров, передает телеканал France24. Разработка сырья в этом месторождении начнется не ранее чем через семь лет - после окончания разведочных работ.

Болгарские власти планируют в этом году провести еще два тендера - на разработку двух других месторождений в районе Нови-Пазара. Окончание приема заявок на них намечено на конец июня 2011 г.

Болгария на сегодняшний день практически полностью зависит от экспорта российского природного газа. Начав разрабатывать свои залежи, София надеется снизить эту зависимость, замечает РосБизнесКонсалтинг.