Немецкий командующий ранен при взрыве в Афганистане

Немецкий генерал сил ISAF в Афганистане Маркус Кнайп (Markus Kneip) получил ранения в субботу при взрыве в в городе Тулукан, еще как минимум двое военнослужащих германского контингента погибли, сообщает Deutsche Welle.

Взрыв прогремел в субботу вечером в здании губернаторства в городе Тулукан, административном центре северной афганской провинции Тахар. Взрыв осуществил террорист-смертник.

Среди раненых есть немецкий командующий международного контингента ISAF в Северном Афганистане генерал-майор Маркус Кнайп, говорится в сообщении.

Информация в СМИ о числе погибших разнится. Общее число убитых и раненых, по предварительным данным, около 35 человек.

Cреди погибших начальник полиции зоны "Cевер" генерал Дауд Дауд и начальник провинциального управления полиции провинции Тахар Нурджан Хан Нури.

Как сообщил РИА Новости источник в МВД Афганистана, в момент взрыва в здании губернаторства провинции Тахар проходило совещание представителей местных органов власти и командования силовых ведомств зоны "Север". Целью террористов был генерал Дауд Дауд, командующий 303-й северной зоной полиции "Памир", который принимал участие в совещании.

Пресс-секретарь международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) в Кабуле Тим Джэймс сообщил журналистам, что в результате теракта в Тулукане есть убитые и раненые среди военнослужащих международной коалиции и афганских сил безопасности, охранявших участников совещания.

По данным местных телеканалов, губернатор Тахара Абдул Джабар Таква был тяжело ранен при взрыве.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения "Талибан", отмечает Deutsche Welle.