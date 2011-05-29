Президент Польши: Украина не была предметом дискуссии или беспокойства

Польша считает своей обязанностью помочь Украине приблизиться к Европе и европейским стандартам.

Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ после переговоров с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, передает РИА «Новости».

"Украина на саммите не была предметом дискуссии или беспокойства, а была субъектом, и субъектом активным", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ. (Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера представлял страну на саммите стран Центральной и Юго-Восточной Европы в Варшаве).

"Были далекоидущие высказывания о процессе приближения Украины к требованиям евроинтеграции, а также вопросы, касающиеся развития демократии в этой стране. Принимаем это с удовлетворением и относимся к этому как к большой обязанности для Польши. Речь идет о продолжении усилий в деле приближения Украины к стандартам западного мира", - сказал польский Президент.