"Фукусима" не готова к надвигающемуся тайфуну
00:01, 29 мая 2011Мир
1780 0
Компания-оператор ставит в известность
Японская компания TEPCO, которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1", заявляет, что станция не полностью готова к обещанному ухудшению погодных условий, сообщает Би-би-си.
По данным метеорологического управления Японии, в районе электростанции в воскресенье ожидается мощный тайфун.
После аварии в марте этого года сотрудники АЭС приступили к обработке зданий энергоблоков специальной синтетической смолой, но эти работы пока не завершены.
Дождь и ветер могут способствовать распространению радиоактивной пыли с территории "Фукусимы".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter