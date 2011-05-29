"Фукусима" не готова к надвигающемуся тайфуну

Японская компания TEPCO, которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1", заявляет, что станция не полностью готова к обещанному ухудшению погодных условий, сообщает Би-би-си.

По данным метеорологического управления Японии, в районе электростанции в воскресенье ожидается мощный тайфун.

После аварии в марте этого года сотрудники АЭС приступили к обработке зданий энергоблоков специальной синтетической смолой, но эти работы пока не завершены.

Дождь и ветер могут способствовать распространению радиоактивной пыли с территории "Фукусимы".