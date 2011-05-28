Российская полиция не позволила провести в центре Москвы гей-парад.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, около 13.00 в районе Манежной площади группа представителей секс-меньшинств намеревалась провести данную акцию, однако была сразу же задержана полицией.

По предварительным данным, на Манежной площади было задержано не менее 28 человек.

После этого несколько человек были задержаны возле мэрии Москвы, куда ранее планировали прийти представители сексуальных меньшинств.

На месте проведения акции усилено дежурит полиция. В частности, Тверская площадь (напротив мэрии Москвы) оцеплена полицейскими.

Акцию освещает большое количество российских и иностранных журналистов.

Как сообщалось, в Москве при мэре Юрии ЛУЖКОВЕ власти постоянно отказывали сексуальным меньшинствам в проведении гей-парада, объясняя это соображениями безопасности. После смены руководства в Москве появились предположения, что в мэрии изменят свою позицию. Однако в середине февраля мэр Сергей СОБЯНИН четко заявил, что "гей-парады Москве не нужны".

Напомним, Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал решения столичной мэрии о запрете гей-парадов в период 2006-2008гг. противоречащими Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.