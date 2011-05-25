В Тбилиси полиция начала силовой разгон акции протеста

В Тбилиси полиция начала разгонять демонстрантов, собравшихся на площади перед грузинским парламентом. Как сообщает корреспондент Би-би-си, подразделения полиции вытесняют протестующих с нескольких сторон.

Демонстранты, в свою очередь устроили баррикады, вооружившись палками и древками знамен и плакатов.

Оппозиция обещала сорвать проведение парада в честь Дня Независимости, который должен состояться в четверг.