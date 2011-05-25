Нацбанк Беларуси разрешил населению расплачиваться долларами

Нацбанк Беларуси разрешил принимать иностранную валюту при продаже топлива на заправках и оказании туристических услуг, а от иностранцев и при оказании им услуг в гостиницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и турбазах, а также медицинских и образовательных услуг, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на письмо, направленное в среду Нацбанком в белорусские банки.

В условиях дефицита в стране иностранной валюты на нее наблюдается ажиотажный спрос, а 23 мая Нацбанк объявил о резкой девальвации белорусского рубля, подняв официальный курс доллара сразу на 56%.

Список Нацбанка не исчерпывающий. Согласно письму, расчеты в иностранной валюте могут быть разрешены и на "других направлениях".

Кроме того, Нацбанк разрешил получение из-за рубежа безналичных переводов в иностранной валюте по сделкам, заключенным с физлицами-иностранцами по продаже им товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущества в аренду, выполнение работ, оказание услуг, отчуждение недвижимого имущества.