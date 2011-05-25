Медведев подписал указ о поддержке соотечественников за рубежом

В России со следующего года заработает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, сообщил российский президент Дмитрий Медведев на встрече с постоянными членами Совета Безопасности России.

"Мной подписан специальный указ о создании фонда поддержки и защиты прав наших соотечественников за рубежом. Его учреждает министерство иностранных дел вместе с Россотрудничеством", - цитирует Би-би-си.

По его словам, функции фонда вытекают из названия.

"Фонд будет размещаться в Москве, но в то же время будет заниматься, естественно, поддержкой всех наших соотечественников, которые живут в других странах в случае нарушения их прав и законных интересов. Будет заниматься правовой, организационной работой, будет заниматься оказанием помощи соотечественникам", - сообщил Медведев.

Российский президент отметил, что фонд в своей работе будет руководствоваться российским законодательством, международными конвенциями и законами тех государств, в которых проживают соотечественники.