ЕС обещает соседям больше денег за реформы демократию

Европейский Союз предлагает странам-соседям больше денег и возможностей в обмен на реформы и демократизацию.

Об этом заявили сегодня в Брюсселе Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, представляя Коммюнике «Новый ответ меняющемуся соседству», представляющий собой пересмотр Европейской политики соседства.

«Мы хотим предложить поддержку. Те, кто будут двигаться быстрее и дальше в реформах, мы сможем дать им больше ресурсов», - сказала К. ЭШТОН.

По ее словам, коммюнике предлагает расширение предложения ЕС странам-соседям в трех основных областях – финансовая помощь, предоставление доступа к рынку, а также увеличение мобильности граждан.

В свою очередь, С.ФЮЛЕ отметил, что предложения ЕС направлены на помощь партнерам, чтобы они стремились «к демократии и лучшей жизни.

При этом, по словам комиссара, предложения увеличить поддержку соседям содержат четкие условия относительно обеспечения свободных выборов, основных прав и свобод, в частности, права на собрание, свободных СМИ, верховенства права, борьбы с коррупцией, реформ правоохранительного сектора.

«Мы также будем подотчетны перед нашими партнерами в вопросах мобильности и доступа на рынок», - отметил комиссар ЕС.

По его словам, коммюнике предлагает ряд конкретных инициатив по развитию сотрудничества с гражданским обществом, углублению секторальной интеграции, созданию условий для появления новых рабочих мест.