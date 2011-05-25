Бунт в МВФ: новым главой не должен быть европеец

Директора, представляющие в Международном валютном фонде (МВФ) страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), во вторник призвали коллег назначить новым главой фонда представителя не европейского государства, сообщает Reuters.

Прежний глава Фонда француз Доминик Стросс-Кан сейчас арестован в Нью-Йорке по обвинению в сексуальном насилии. В четверг он заявил о добровольной отставке с поста директора-распорядителя МВФ. В тот же день совет директоров начал обсуждение кандидатур для выбора на пост главы.

Директора от стран БРИКС в совместном заявлении призвали "отказаться от устаревшего неписанного правила, согласно которому главой МВФ обязательно должен быть европеец".

С момента создания, напоминает РИА "Новости", у руля МВФ побывало десять директоров-распорядителей: все европейцы, четверо - французы.

В последние годы развивающиеся страны-члены МВФ начали отчислять больше средств в фонд и подняли вопрос о том, что его главой должен стать их представитель.

Новый глава фонда, предположительно, будет избран до 30 июня.