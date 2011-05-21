Оппозиция Грузии добилась прямого эфира

Общественное ТВ в вечернем выпуске новостей транслировало в прямом эфире заявление одного из лидеров «Народного собрания» Нино Бурджанадзе и других лидеров.

Лидеры «Народного собрания» ранее потребовали от руководства общественного ТВ дать им прямой эфир. В своем заявлении Нино Бурджанадзе заявила, что митинг будет продолжаться и его участники расходиться не будут. При этом она призвала граждан Грузии присоединиться к митингу.

С призывом к населению прийти к зданию ТВ выступили и другие лидеры оппозиционной организации. В акции участвует до пяти тысяч человек. Полиция не препятствует проведению митинга в Тбилиси.

Сами представители «Народного собрания» заявили также журналистам, что огнестрельное оружие не применялось против митингующих в Батуми.

В эти минуты в Тбилиси сторонники «Народного собрания» продолжают митинг у здания телевидения.

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