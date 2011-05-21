Между Ираном и США - шпионский скандал

Шпионский скандал между Ираном и Соединенными штатами.

Тегеран утверждает, что правоохранительным органам удалось выследить и задержать 30 человек, которые якобы действовали в интересах ЦРУ, передает агентство "ИРНА". Американская сторона эти сообщения никак не комментирует. Между тем официальные органы Ирана настаивают на том, что в этом деле были замешены даже дипломаты, в частности сотрудники посольств в Малайзии и Турции. Как уточняет агентство "Рейтер", шпионаж карается в Иране смертной казнью.

Эхо Москвы