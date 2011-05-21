Король Бутана женится на простолюдинке

31-летний король гималайского Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял ВАНГЧУК объявил о предстоящей свадьбе на простолюдинке - 21-летней студентке Джецун ПЕМА, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на бутанскую газету Kuensel.

«Несмотря на юность, душой и сердцем она добра и приветлива. Я решил, что свадьба состоится в этом году», - сказал король в своей речи на открытии сессии парламента.

Избранница короля родом из семьи обычных бутанцев и учится в лондонском колледже «Риджентс».

В 2006 году, за два года до его официальной коронации, предыдущий король-реформатор Джигме Сингье ВАНГЧУК добровольно передал бразды правления своему сыну Кхесару и инициировал в стране демократический процесс, который завершился трансформацией абсолютной монархии в конституционную. В 2008 году в этом королевстве прошли первые демократические выборы в нижнюю палату парламента, на которых убедительную победу одержала монархическая партия.