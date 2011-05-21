Мощный взрыв произошел на заводе по производству iPhone: есть жертвы

В Китае мощный взрыв произошел на предприятии компании Foxconn близ города Чэнду в юго-западной провинции Сычуань.

Как сообщает NEWSru, подтверждена гибель двоих человек, ранены более десяти. Представители компании говорят, что ранения люди получили в результате пожара. По другим сведениям, ранены 16 человек, трое из них серьезно.

Компания Foxconn известна главным образом как производитель смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad для американского гиганта Apple. Впрочем, у нее есть и другие партнеры - Nokia, Motorola, Hewlett-Packard и Dell.

Всего на Foxconn трудятся до 900 тысяч человек, на пострадавшей фабрике - около 100 тысяч.

Apple пока ситуацию не комментирует. По утверждению ИТАР-ТАСС, которое ссылается на The Wall Street Journal, конвейер завода остановлен до завершения расследования причин взрыва. Местные власти, однако, не считают, что произошедшее стало результатом ошибки персонала или диверсии конкурентов.