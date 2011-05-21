Бюро Секретной службы США открылось в Эстонии

Бюро Секретной службы США (United States Secret Service) в пятницу открылось в Таллине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство США в Эстонии.

Через таллинское бюро США будут сотрудничать в области уголовного права с правоохранительными органами Эстонии, Латвии и Литвы, а также с партнерами из России и скандинавских стран.

Эстония была выбрана местом для нового бюро ведомства в связи с тем, что считается ключевым пунктом борьбы с киберпреступностью и финансовыми преступлениями в регионе, отмечает посольство США.

В бюро будут работать четыре сотрудника: чиновник в ранге атташе, помощник атташе, следователь и администратор. Главной задачей бюро станет защита в сотрудничестве с силовыми структурами стран Балтии финансовой инфраструктуры от мошенничества, киберпреступлений, фальшивомонетчиков и других угроз.

Секретная служба США является федеральным агентством, подчиненным Министерству национальной безопасности страны. В задачу ведомства входят охрана президента США, высокопоставленных чиновников и дипломатов, а также административных зданий правительства и других важных объектов.

Секретная служба также занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, подделки денег, долговых обязательств и прочих ценных документов.