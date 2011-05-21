ЕБРР дал Молдове еще 5 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Молдове новый кредит в размере 5 млн евро для финансирования малых и средних предприятий.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в постоянном представительстве ЕБРР в Молдове, эти средства выделены молдавскому банку - Banca Sociala. Представители ЕБРР отмечают, что, открывая новую кредитную линию для данного банка Молдовы, Евробанк продолжает оказывать поддержку реальному сектору экономики страны для последующего кредитования малых и средних предприятий.

В ЕБРР подчеркивают, что с новыми ресурсами Евробанка названный банк сможет расширить программы кредитования малого и среднего бизнеса, что сделает сектор малого бизнеса Молдовы более сильным и конкурентоспособным. В ЕБРР указывают на то, что в условиях восстановления молдавской экономики и повышенного спроса на финансирование со стороны малых и средних предприятий доступность банковских кредитов для таких предприятий остается ограниченной.

Новый кредит ЕБРР направлен на обеспечение доступа малых предприятий к необходимым им долгосрочным финансовым ресурсам.

Как подчеркнул президент Banca Sociala Владимир Суетнов, с начала сотрудничества с ЕБРР Banca Sociala получил от Евробанка кредиты на общую сумму 24 млн евро.

С начала своей деятельности в Молдове, ЕБРР выделил кредиты на сумму более 460 млн. евро для различных секторов экономики и позволил привлечь дополнительные инвестиции на сумму свыше 320 млн евро.