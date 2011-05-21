Парламент Грузии признал уничтожение черкесов в России геноцидом

Парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесского народа царской Россией во время войны 1763-1864 годов.

"За" проголосовали 95 депутатов, в присутствии представителей черкесской диаспоры, приглашенных на заседание. Против постановления выступила парламентская оппозиция.

Текст резолюции цитирует Новости Грузия:

"Резолюция парламента Грузии о признании геноцида черкесского народа, осуществленного Российской империей, с учетом колониальной политики на Кавказе в период от 1763 по 1864 годы, когда со стороны политического и военного руководства России заранее была запланирована и осуществлена этническая чистка черкесских территорий, а на эти территории целенаправленно было осуществлено заселение других этнических групп.

- с учетом того, что в результате неоднократных карательно-военных экспедиций физически было уничтожено или изгнано из родины больше 90% черкесов;

- с учетом многих официальных документов России, в которых подтверждены агрессивные действия российских подразделений во время Кавказской войны, каковыми являются искусственно устроенные голодовки и эпидемии среди мирного населения, которые ставили целью физическое уничтожение черкесов;

- с учетом постановления Верховного Совета Кабардино-Балкарии от 7 февраля 1992 №977 XII B "О возмутительном факте геноцида адыгейцев (черкесов) во время российско-кавказской войны", а также исторически правовой политической оценки этой войны, парламент Грузии постановляет:

1. Признать массовое уничтожение черкесов (адыгейцев) во время Российско-Кавказской войны и их насильственное изгнание с исторической родины актом геноцида на основе "Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.)" и "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (ООН, 9 декабря 1948 г.)".

2. Признать беженцами черкесов (адыгейцев), депортированных во время Российско-Кавказской войны и в последующий период, на основе "Конвенции от статусе беженцев" (ООН, 28 июля 1951 года).

Организации, нередко связанные с черкесской диаспорой за рубежом, утверждают, что не раз обращались в российские органы власти с просьбой признать эту проблему, но их обращения ни к чему не привели, замечает Би-би-си.