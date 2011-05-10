У Жириновского требуют не пускать в РФ заробитчан из Западной Украины

Либерально-демократическая партия России требует признать персонами нон-грата заробитчан из Западной Украины в связи с вчерашними событиями во Львове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам заявил депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Сергей ИВАНОВ.

«Фракция ЛДПР будет требовать от Министерства иностранных дел конкретных действий, направленных на наказание виновных. Фракция ЛДПР требует полностью запретить переводы в Западную Украину, в частности, в город Львов. Также мы требуем, чтобы лица, которые приезжают в Российскую Федерацию с Западной Украины зарабатывать и тем самым кормить своих националистов, были признаны персонами нон-грата и не принимались на нашей территории», - заявил С.ИВАНОВ.

Он считает, что Госдуме необходимо направить ноту протеста в парламент Украины. «Победа у нас одна на всех. За ценой мы не постояли, но то, что сейчас творится на просторах СНГ, когда наши военнослужащие находятся в тюрьмах в бывших наших советских республиках в Средней Азии, что наша страна позволяет вытирать ноги о своих граждан, ни в коей мере нас не красит», — добавил российский депутат.

При этом он подчеркнул, что ЛДПР не считает нацистами всех украинцев.