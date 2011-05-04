Берлускони назвал своего преемника и подтвердил, что хочет уйти
23:45, 04 мая 2011Мир
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Комментарий прозвучал во время телешоу
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что правоцентристскую партию должен возглавить действующий министр экономики Джулио Тремонти – в случае, если сам Берлускони решит не участвовать в выборах 2013 года, сообщает Газета.ру.
Комментарий прозвучал во время телевизионного шоу в четверг. Таким образом итальянский премьер ответил на несколько критических статей о Тремонти, ранее появившихся в национальных газетах.
В апреле Берлускони называл в качестве своего возможного преемника министра юстиции Анджелино Альфано, утверждая, что он может покинуть правительство в случае, если ему на смену появится сильный кандидат. Свое политическое будущее он видит в партийной работе.
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