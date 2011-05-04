В Беларуси задержан Владимир Чемерис

Украинский правозащитник и общественный деятель, один из организаторов движения "Украина без Кучмы" Владимир ЧЕМЕРИС задержан в Беларуси, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на самого В.ЧЕМЕРИСА.

По его словам, он приехал в Минск для участия в конференции по правам человека.

"После того, как разошлись журналисты, представители милиции задержали меня, еще как минимум 5 граждан России, правозащитников, и одного гражданина Беларуси", - сказал В.ЧЕМЕРИС.

Также он сообщил, что милицией руководил человек в штатском, который сказал, что 11 апреля в Беларуси произошел теракт, поэтому необходимо проверять всех подозрительных лиц.

"Однако никакого обвинения никто мне не предъявил", - отметил украинский правозащитник.

По его словам, он до сих пор находится в милиции и, скорее всего, не успеет на поезд в Киев. "У меня взяли объяснения, в которых я описал весь сегодняшний день", - сказал правозащитник.

Он уточнил, что объяснений по поводу причастности к теракту у него не брали. "Нет, это были объяснения по поводу презентации", - отметил правозащитник.

*** В.ЧЕМЕРИС - известный правозащитник, руководитель Института "Республика", член Украинского Хельсинского союза по правам человека.