Клинтон призвала талибов порвать с Аль-Каидой

Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала боевиков радикального движения "Талибан" разорвать все связи с международной террористической группировкой "Аль-Каида" после ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена, прекратить военные действия и вернуться в мирное сообщество.

"Наше послание "Талибану" остается прежним, - заявила Клинтон в ходе выступления в госдепартаменте страны. - Вы можете не ждать, что мы уйдем, вы не сможете взять над нами вверх, но вы можете сделать выбор и отказаться от "Аль-Каиды".

С уничтожением американским спецназом "террориста №1" в Пакистане свершилось правосудие, подчеркнула госсекретарь США, вновь отметив, что террористические атаки, совершенные членами "Аль-Каида" были направлены не просто против США, но и "против всего мира". Клинтон также добавила, что США и впредь продолжат сотрудничать с другими странами, включая Пакистан, для борьбы с международным терроризмом, пишет РИА "Новости".