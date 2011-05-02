Талибы пообещали отомстить за бен Ладена президенту Пакистана

21:36, 02 мая 2011
Мир
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. Пакистанские талибы угрожают атаками на государственных деятелей, включая президента Асифа Али Зардари, а также на военных Пакистана и Соединенных Штатов за убийство Усамы бен Ладена.

«Сейчас пакистанские правители, президент Зардари и армия будут нашей первой целью. Америка будет следующей мишенью», – заявил представитель пакистанской сети «Талибан» Эхсанулла Эхсан, позвонивший британскому агентству Reuters из неустановленного места.

После первых сообщений об убийстве бен Ладена представители пакистанского «Талибана» уверяли, что лидер «Аль-Каиды» жив, напоминает Газета.ру.

 

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