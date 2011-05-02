По всей Сирии идут задержания сторонников оппозиции

В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции, сообщает Радио Свобода.

По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Ракка и Идлиб. В окрестностях Забадани сосредоточены танки и другая бронетехника. Военное присутствие усилено и в других населенных пунктах.

За время массовых антиправительственных выступлений с требованием отставки президента Сирии Башара Асада в стране, по сведениям правозащитников, были убиты по меньшей мере 545 человек, десятки из них погибли в прошлую пятницу – один из самых кровавых дней протестов.

Оппозиция, несмотря на предупреждения властей, заявила о намерении продолжать выступления.