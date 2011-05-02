В Японии выделили 50 млрд. долл. на первый этап восстановления

Парламент Японии сегодня утвердил ранее предложенный Кабинетом министров 1-й дополнительный бюджет на сумму 50 млрд. долл. на преодоление последствий катастрофического землетрясения и цунами.

Как передает ИТАР-ТАСС, эти средства пойдут на сбор и вывоз обломков, строительство временных жилищ для эвакуированных, восстановление дорог, портов и другой инфраструктуры, помощь мелкому и среднему бизнесу. В рамках этой суммы по 5 млн. иен (примерно 61 тыс. дол.) выделяется семьям, потерявшим кормильца.

Средства предполагается изыскать, не прибегая к выпуску новых правительственных облигаций, чтобы не увеличивать внутренний долг. Его сумма и без того вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта Японии. Финансирование работ по преодолению последствий стихийного бедствия предполагается обеспечить, в частности, за счет средств, ранее предназначенных для пенсионного фонда. Будет также сокращена помощь развивающимся государствам, свернуты прежние программы по выплате пособий на детей и т.д.

Власти Японии рассматривают нынешние ассигнования только как первую часть выплат, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия 11 марта. Кабинет министров намечает утвердить еще два подобных бюджета. В общей сложности расходы на эти цели могут превысить 10 трлн. иен (около 122 млрд. долл.).