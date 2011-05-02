ФБР назначило нового террориста №1

Федеральное бюро расследований обновило список самых разыскиваемых террористов мира после ликвидации Усамы бен Ладена, сообщает Газета.ру. Теперь главным террористом считается «правая рука» бен Ладена – египтянин Айман аль-Завахири. Американская спецслужба готова отдать за его поимку до $25 млн.

Аль-Завахири разыскивается с 7 августа 1998 года в связи со взрывами посольств США в Танзании и Кении, в результате которых погибли более 200 человек. Аль-Завахири считается основателем группировки «Египетский исламский джихад».

На втором месте – представитель «Аль-Каиды» американец Адам Гадан, также известный как Аззам Аль-Амрики и Яхья Маджадин Адамс. Он обвиняется в измене родине. С 2006 года находится в розыске. За информацию о нем правительство США предлагает $1 млн. Известно, что Гадан уехал в Пакистан в конце 90-х годов, там он прошел подготовку в тренировочном лагере «Аль-Каиды», после чего стал консультантом террористической сети. А с 2004 года периодически выступает на видеороликах от имени «Аль-Каиды». В октябре 2010 году в интернете появилось его видеообращение к мусульманам с призывом устраивать теракты в крупных городах, подобные взрывам башен-близнецов.

На третьем месте, по версии ФСБ, Даниэль Андреас Сан Диего. Он подозревается в причастности к организации взрывов двух офисных зданий в Сан-Франциско в 2003 году. Награда за информацию о нем составляет $250 тысяч.