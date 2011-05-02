Директор ЦРУ уверен, что "Аль-Каида" будет мстить
18:08, 02 мая 2011Мир
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"Мы должны оставаться бдительными"
Международная террористическая группировка "Аль-Каида" "почти наверняка" попытается отомстить за уничтожение американскими военнослужащими Усамы бен Ладена.
Об этом заявил сегодня глава ЦРУ Леон ПАНЕТТА, передает РИА «Новости».
"Хотя бен Ладен мертв, "Аль-Каида" не умерла. Террористы почти наверняка попытаются отомстить за него, и мы должны оставаться и останемся бдительными и решительными", - сказал Л.ПАНЕТТА.
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