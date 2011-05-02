Директор ЦРУ уверен, что "Аль-Каида" будет мстить

Международная террористическая группировка "Аль-Каида" "почти наверняка" попытается отомстить за уничтожение американскими военнослужащими Усамы бен Ладена.

Об этом заявил сегодня глава ЦРУ Леон ПАНЕТТА, передает РИА «Новости».

"Хотя бен Ладен мертв, "Аль-Каида" не умерла. Террористы почти наверняка попытаются отомстить за него, и мы должны оставаться и останемся бдительными и решительными", - сказал Л.ПАНЕТТА.