Генсек НАТО поздравил Обаму и всех, причастных к ликвидации бен Ладена

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН назвал операцию США против лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена «значительным успехом».

Об этом идет речь в заявлении А.Ф.РАСМУССЕНА, переданном УНИАН.

«Это значительный успех для безопасности союзников НАТО и всех наций, которые присоединились к нам в наших усилиях по борьбе с глобальным терроризмом, чтобы сделать мир безопасным местом для всех нас», - заявил Генсек Альянса.

Он поздравил Президента США Барака ОБАМУ и всех, кто сделал возможной операцию по устранению бен Ладена.

При этом Генсек подчеркнул, что Альянс сразу после террористической атаки 11 сентября 2001 года против США заявил, что рассматривает ее как нападение на союзников.

«Мы помним тысячи невинных жизней, потерянных в результате жестокости террористов в таком большом количестве наших стран, в Афганистане, и в мире», - отметил А.Ф.РАСМУССЕН.

Он подчеркнул важность продолжения международного сотрудничества для борьбы с терроризмом, а также – продолжения миссии в Афганистане.

«Союзники НАТО и партнеры продолжат свою миссию для обеспечения того, чтобы Афганистан никогда больше снова не стал безопасным приютом для экстремизма», - подчеркнул А.Ф.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент США БаракОБАМА сообщил об уничтожении в Пакистане главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена спецподразделениями США.