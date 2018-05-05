Как Лукашенко развалил белорусскую экономику

В середине апреля в Минске произошел взрыв в столичном метро. Погибли 13 человек. Всего два дня спустя глава Белоруссии Александр Лукашенко не преминул воспользоваться возможностью, чтобы провозгласить два запрета. Тот, кто станет распускать слухи о подоплеке взрыва, будет подвергнут уголовному преследованию, подчеркнул президент, железной хваткой держащий страну с 1994 года, пишет Эдуард Штайнер на сайте газеты Die Welt.

Те, кто ставит под сомнение продуктовую стабильность, говорит о ничтожных валютных запасах страны или вообще сеет экономическую панику, по словам Лукашенко, тоже будут привлечены к уголовной ответственности. Ведь, в конце концов, совершившие это преступление стремились к дестабилизации страны, говорит президент, отмечая, что, во всяком случае, попытки экономической дестабилизации уже давно налицо.

С января валютные резервы страны сократились на четверть, составив менее 4 млрд долларов (2,74 млрд евро). За один только март население скупило 768 млн долларов. Правда, государство пыталось искусственно поддержать курс рубля и ограничить покупку валюты, вызвав тем самым настоящую панику, говорится далее в статье. В конце концов, рубль все же был девальвирован. В итоге фирмы, импортировавшие товары из-за рубежа, теперь практически не могут их оплатить. Ряд продуктов уже исчез из магазинов, отмечает автор статьи.

Государству срочно требуются деньги извне. От МВФ, который после кризиса перечислил еще 3,6 млрд долларов, ждать денег больше не приходится - для этого Лукашенко пришлось бы начать реформы.

Европейский союз в преддверии президентских выборов пообещал предоставить 3 млрд евро. Но после выборов Лукашенко жестоко подавил протестное движение - и теперь ЕС и не думает оказывать ему финансовую поддержку. Остается Россия. У нее Лукашенко попросил 3 млрд долларов. Москва была бы готова дать деньги при условии, что Белоруссия приватизирует госпредприятия - причем самые прибыльные из них она охотно прибрала бы себе.

Ввиду ужасной экономической ситуации Москва имеет возможность все больше сбивать цены на желанные предприятия. Как считает Станислав Богданкевич, бывший шеф белорусского Центробанка, "Лукашенко начинает понимать, что своим отдалением от Запада он обрек себя на то, чтобы выполнять условия Кремля", заключает издание.

Перевод ИноПресса.ру