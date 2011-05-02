МИД Польши: поздравляем союзников, радуемся с американским народом

Польша поздравила американскую власть с проведением успешной операции по уничтожению террориста Усамы бен Ладена.

Об этом говорится в специальном заявлении Министерства иностранных дел Польши, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

„Ми поздравляем союзников. Радуемся вместе с американским народом”, - отмечается в заявлении за подписью министра Радослава СИКОРСКОГО.

Глава польского МИД напомнил, что террористические акты, организованные созданной бен Ладеном “Аль-Каидой”, унесли жизнь не одного гражданина Польши.

Кроме этого, министр отметил, что польские военные находятся в составе миссии НАТО в Афганистане, где с войсками коалиции борются инспирированные бен Ладеном радикалы.

„Пусть вчерашний день будет предостережением для тех, кто хочет продолжать позорные действия бен Ладена и планирует следующие террористические акты”, - подчеркивается в заявлении.