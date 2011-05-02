Лидеры ЕС: смерть бен Ладена делает мир более безопасным

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ заявляют, что смерть главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена демонстрирует, что терроризм не остается безнаказанным.

Об этом идет речь в их совместном заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Усама бен Ладен был уголовно ответственен за ужасные террористические атаки, которые стоили жизни тысячам невинных людей. Его смерть делает мир более безопасным и доказывает, что такие преступления не остаются безнаказанными», - написано в заявлении.

Президенты Еврокомиссии и Европейского Совета назвали смерть Усамы бен Ладена «ключевым достижением» по освобождению мира от терроризма.

«Европейский Союз продолжает оставаться плечом к плечу с США, нашими международными партнерами и нашими друзьями в мусульманском мире в борьбе за сокращение глобального экстремизма и строительство мира, безопасности и процветания для всех», - написано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент США Барак ОБАМА сообщил о ликвидации главы «Аль-Каиды» бен Ладена спецподразделениями США в Пакистане.