В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста

Сигнал воздушной тревоги в память о 6 миллионах евреев, погибших от рук нацистов и их пособников, прозвучал сегодня в Израиле.

Как передает РИА «Новости», в 10 утра под вой сирен остановились автомобили и пешеходы на улицах. На две минуты встала работа всех учреждений страны. В скорбном молчании жители Израиля склонили головы, отдавая дань памяти жертвам Холокоста.

В День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства в израильском парламенте традиционно зачитывают поименные списки жертв Холокоста, в иерусалимском мемориале "Яд ва-Шем" возлагают венки с черными лентами, траурная музыка и фильмы о войне вытеснили из теле- и радиоэфира развлекательные передачи.

Мемориальные мероприятия начались с церемонии поминовения в Музее Холокоста "Яд-ва-Шем", которая прошла вчера после заката солнца. Выступая на церемонии, премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ и Президент Израиля Шимон ПЕРЕС призвали мир не повторять ошибок прошлого, отметив, что мировое сообщество так и не извлекло уроков из Катастрофы европейского еврейства. "Мир упорно старается извлекать из Катастрофы только уроки прошлого, а не настоящего и будущего. Мы видим, как Иран вооружается ядерным оружием, но мир не останавливает его. Именно сегодня и именно здесь, я говорю: мир должен знать, что когда еврейский народ и Армия обороны Израиля заявляют, что больше не дадут такому случиться, они имеют в виду каждое слово", - сказал Б.НЕТАНЬЯХУ.