Китай усиливает охрану территориальных вод

Представители китайских властей сообщают о новых мерах по усилению охраны прибрежных вод, пишет Би-би-си.

Сейчас в распоряжении Китайского агентства по мониторингу океана находится примерно 300 кораблей. По официальным сообщениям, в его распоряжение поступит дополнительно шесть новых кораблей и примерно тысяча человек персонала.

Государственные СМИ Китая сообщают, что эти меры будут приняты в ответ на продолжающиеся территориальные разногласия с соседними государствами.