Китай усиливает охрану территориальных вод
13:01, 02 мая 2011Мир
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В ответ на разногласия с соседями
Представители китайских властей сообщают о новых мерах по усилению охраны прибрежных вод, пишет Би-би-си.
Сейчас в распоряжении Китайского агентства по мониторингу океана находится примерно 300 кораблей. По официальным сообщениям, в его распоряжение поступит дополнительно шесть новых кораблей и примерно тысяча человек персонала.
Государственные СМИ Китая сообщают, что эти меры будут приняты в ответ на продолжающиеся территориальные разногласия с соседними государствами.
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