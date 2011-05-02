Гибель бен Ладена может вызвать в мире волну терроризма

Ликвидация лидера “Аль-Каиды” Усамы бен Ладена может спровоцировать усиление террористических актов в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил сегодня руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав КОЗЕЙ.

Он отметил, что созданная бен Ладеном "Аль-Каида" в последние годы не была такой крепкой организацией, как раньше, добавив, что наряду с ней появляются другие террористические структуры.

„Можна даже сказать, что будет много преемников Бен Ладена. Они захотят себя показать. Не стоит исключать усиления террористических действий”, - сказал С.КОЗЕЙ, которого цитируют польские медиа.

В то же время он назвал смерть террориста успехом власти США. «И не только для них, а для всего западного мира. Наказан самый большой террорист мира», - добавил он.

Как сообщалось, Усама бен Ладен был уничтожен 1 мая американским армейским спецназом в одном из домов близ пакистанской столицы Исламабада. Это подтвердил Президент США Барак ОБАМА. Он сообщил, что санкционировал операцию еще неделю назад и пакистанская власть была информирована о ее проведении.